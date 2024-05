16. Mai 2024

Gut getestet

»Diese Messer machen einfach Spaß«

Kaum ein Küchengerät hat man so oft in der Hand wie das Messer. Sollte man deshalb in etwas Hochpreisiges investieren oder tut es auch eine bezahlbare Alternative? Küchenchef Rico Birndt hat zehn dreiteilige Messersets getestet – und die größte Überraschung war ein günstiges Set aus einem schwedischen Möbelhaus.