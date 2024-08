»Ich hätte nicht gedacht, dass ein Spray ohne DEET oder Icaridin so gut wirkt«

In diesem Jahr war es im Frühjahr und Sommer sehr warm und sehr nass. Das freute die Stechmücken. In den vielen Pfützen, vollen Regentonnen, überschwemmten Wiesen und anderen stehenden Gewässern fanden die Insektenweibchen ideale Bedingungen, um ihre Eier abzulegen. Und deshalb gibt es jetzt besonders viele Stechmücken, vor allem in Süddeutschland. »Auch meine Patientinnen und Patienten beklagen sich über die Mückenplage, einige haben auch mit allergischen Reaktionen durch Mückenstiche zu kämpfen«, sagt der Münchner Dermatologe Dr. Jürgen Ellwanger.

Ellwanger selbst,