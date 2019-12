Tipps für entspannte Festtage

SZ-Magazin: Ihre psychotherapeutische Praxis ist jedes Jahr vor und nach Weihnachten besonders voll. Woran liegt das?

Dr. Imke Herrmann: An den Feiertagen kommt einfach wahnsinnig viel zusammen. Weihnachten ist ein sehr emotionales Fest, weil jeder Mensch seine Erfahrungen, Gefühle und Konflikte aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mitbringt. Gleichzeitig sind die Feiertage mit Wünschen und Sehnsüchten verbunden, die ausgerechnet jetzt erfüllt werden sollen: Dass sich die Familie wirklich nah ist, dass man endlich die Anerkennung bekommt, die man sonst vermisst – dass es eben einfach schön und harmonisch ist. Das ergibt einen schwierigen Cocktail, dazu dann noch etwas Alkohol, und die Situation kann viel schneller explodieren als sonst.

Wie kann man diesen Mustern entgegenwirken?

Die meisten Menschen sind sich dieser Prozesse gar nicht bewusst. Dabei ist es hilfreich, nicht einfach in Weihnachten hineinschlittern, sondern sich ganz bewusst darauf vorbereiten.

Worauf soll man denn bei der Planung achten?

Die hilfreichste Frage lautet: Wie müsste ich Weihnachten organisieren, damit es so richtig in die Hose geht? Wenn man dabei auf die Jahre davor guckt, erkennt man sofort die Fallstricke. Ein typisches Beispiel: Ich hänge mich total rein, mache einen super Braten, alles muss perfekt sein. Aber jedes Mal, wenn ich den Braten serviere, kommt Kritik von meiner Mutter. Wenn ich das vorher schon weiß, kann ich mich ganz einfach schützen, indem ich Weihnachten anders organisiere. Vermeidung ist hier eine legitime Strategie.

Hinter diesem Braten-Beispiel steckt ein typisches Problem: Die Arbeit bleibt an wenigen Familienmitgliedern hängen, die sich deshalb sehr unter Druck setzen. Was tun?

Eine Liste anfertigen mit allen Sachen, die getan werden müssen, und die Punkte untereinander aufteilen. Viele Frauen oder auch Männer hoffen nämlich darauf, der Partner würde einem etwas abnehmen, und wenn er dies dann nicht tut, sind sie umso enttäuschter.

Kann die Wahl des Ortes Weihnachten schöner machen?

Ein Ortswechsel hilft, die Muster zu durchbrechen. Am wichtigsten ist, dass man offen darüber redet: Können wir dieses Jahr woanders feiern, damit nicht immer dieselbe Person das Fest ausrichten muss? Wer hat am meisten Platz? Wer hat Zeit und macht sich am wenigsten Stress? Im zweiten Schritt tut es gut, sich als Gastgeber zu überlegen, was einen entlasten würde. Vielleicht kann man sich einfach mal rausnehmen, die Verwandten zu bitten, woanders zu übernachten, in einer Ferienwohnung oder einem Hotel.

Bleiben noch die Geschenke, die viel Mühe machen und oft zu Enttäuschungen führen. Würden Sie darauf ebenfalls verzichten?

In großen Familien bewährt es sich zu wichteln und den kleinen Kindern, die das Prinzip noch nicht verstehen, zusätzlich ein paar Geschenke zu besorgen. Das entspannt nicht nur die Adventszeit, sondern auch den Abend, weil Weihnachten dann nicht zu einer Geschenkeschlacht verkommt. Manche Familien geben stattdessen einfach Listen mit Wünschen raus, dann könnten die anderen sich eine Idee rauspicken. Klingt zwar unkreativ, hilft aber gegen Stress und Enttäuschungen.

Foto: Paige Cody / Unsplash

Für viele Familien ist es eine Herausforderung, am Tisch ein substanzielles Gespräch zu führen. Haben Sie Tipps?

Da muss man unterscheiden: Menschen mit schwierigen Familienbeziehungen würde ich raten, nicht zu viel zu erwarten. Wenn man sowieso schwer in Kontakt kommt, ist Weihnachten nicht der Zeitpunkt, an dem man endlich ein tiefes Gespräch führen wird. Daneben gibt es aber auch die Familien, bei denen es am Tisch einfach ein bisschen dröge ist. Ihnen würde es helfen, sich vorher hinzusetzen und mögliche Fragen im Kopf zu sammeln: Was würde ich von meinen Großeltern oder meinen Eltern wirklich mal wissen wollen? Welche Themen kommen sonst zu kurz? Zudem kann man durch die Tischordnung den Abend beeinflussen: Mit wem möchte ich mal näher ins Gespräch kommen? Und wen habe ich lieber nicht in meiner Nähe, weil die Situation schnell eskalieren kann?

Gibt es Schlüsselfragen, die immer funktionieren?

Ein guter Weg, um andere Menschen zu öffnen, ist, sich selbst zu öffnen. Wieso nicht mal erzählen, was bei einem anstrengend war, was gut läuft oder eben nicht so gut? Das lädt die anderen ein, ebenfalls etwas Persönliches über sich zu erzählen.

Und wie deeskaliert man, wenn die Stimmung hochkocht – zum Beispiel bei politischen Themen?

Wenn man das schon vorher weiß, ist es ratsam, schwierige Themen zu vermeiden. Ansonsten: Wenn ich selbst involviert bin, kann ich rechtzeitig aufstehen, Wasser holen, Wein nachschenken oder auf die Toilette gehen. Die Situation zu verlassen ist ein banaler Tipp, manchmal aber am hilfreichsten.

Was halten Sie von Spielen, Ausflügen oder ähnlichen Aktivitäten?

Wenn das Sitzen am Tisch oft zu Streit oder einer unerträglichen Sprachlosigkeit führt, ist es eine tolle Idee, etwas zu unternehmen. Für Erwachsene gibt es Konversationsspiele mit Fragen, die Gespräche anregen. Für große Familien mit Kindern eignet sich das Spiel Wer bin ich? super. Die Kleinen müssen dann eine einfache Person erraten, die Erwachsenen etwas Schwierigeres. Oder man macht einen Spaziergang und hält die jüngeren Kinder bei Laune, indem man etwas versteckt oder sich ein besonderes Ziel überlegt.

»Eines meiner zwei Kinder tickt immer kurz aus, fängt an zu weinen oder schreien. Ich glaube, das ist ganz normal und muss nicht zum Problem gemacht werden«

In einigen Ratgebertexten wird empfohlen, die Dinge einfach mit Humor zu nehmen. Kann das wirklich gelingen?

Wenn es mir im Herzen wehtut, dass mich meine Mutter zum fünften Mal am Abend kritisiert, kann ich das nicht gleichzeitig lustig finden. Aber ich kann dafür sorgen, dass es nicht so schlimm ist, indem ich vorher mit meinem Partner darüber spreche und vielleicht sogar Wetten abschließe: Wie lange dauert es, bis mich meine Mutter mich an diesem Abend wieder kritisiert? Wenn die Situation wiederkommt, habe ich jemanden mit im Boot sitzen, ich schaue den Partner an, und es tut nicht mehr so weh. Vielleicht müssen wir sogar darüber lachen.

Vor allem für Kinder ist Weihnachten ein besonderes Fest: die Aufregung, die Geschenke, lange wach bleiben. Das alles kann aber auch überfordernd sein.

Als Mutter erlebe ich das selbst jeden Heiligabend: Eines meiner zwei Kinder tickt immer kurz aus, fängt an zu weinen oder schreien. Ich glaube, das ist ganz normal und muss nicht zum Problem gemacht werden. Man sollte die Kinder einfach trösten und in den Arm nehmen, bis sie wieder runtergekommen sind.

Haben Sie einen Rat, wie man die Feiertage für Kinder besser gestalten kann?

Jede Familie muss sich überlegen, was ihr an Weihnachten wichtig ist und wie die Kinder das Fest erleben sollen, ob ihr zum Beispiel die festliche Dekoration besonders wichtig ist oder ob es mehr auf die Stimmung ankommt. Mit diesem Wissen können die Eltern sich die Frage stellen: Was können wir dieses Jahr weglassen, weil es eher ein Stressor ist und die Kinder zusätzlich überfordert?

Auch für Erwachsene sind Feiertage oft ein Zuviel von allem. Man sitzt lange zusammen, isst andauernd und hat kaum Zeit für sich selbst. Bringt es etwas, die gemeinsame Zeit zu verkürzen?

Manche Familien lieben es, tagelang aufeinander zu hocken. Andere wissen: Zwei Tage bei den Eltern sind okay, am dritten Tag fühlen sie sich etwas erdrückt – dann ist es sinnvoll, Weihnachten zeitlich zu begrenzen. Vielleicht reicht es aber auch schon, rechtzeitig zu sagen: »Ich brauche mal eine Auszeit, mir wird das zu viel.« Ein kleiner Spaziergang kann Wunder bewirken.