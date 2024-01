Kaltgepresster Klassiker: 15 Bio-Olivenöle im Test

Ein Olivenöl im besten Zustand ist nie unauffällig im Gaumen. Es sollte immer etwas Bitterkeit und Schärfe aufweisen«, sagt Carmen Sánchez. Gerade ein von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern als unangenehm empfundenes Kratzen im Hals sei eigentlich ein Qualitätsmerkmal: Es zeige während der Verkostung an, dass ein Öl reich an Antioxidantien sei – ein Zeichen für Frische. Sánchez hat sich an der Universität zu Jaén in Spanien zur »Expertin in Verkostung von nativem Olivenöl« ausbilden lassen und ist geschult darin, Geschmacksnoten