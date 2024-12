»Oft versuchen Hersteller, bei Räucherlachs schlechte Qualität unterzumogeln«

Gal Ben-Moshes Leben drehte sich immer ums Essen. Seine Eltern würde man heute als »Foodies« bezeichnen. Obwohl es sich die Familie kaum leisten konnte, ging sie regelmäßig in Restaurants und kaufte Lebensmittel, die außerhalb ihres Budgets lagen, so erzählt er es. Nachdem sie sich seine Eltern hatten scheiden lassen, Ben-Moshe war damals 14, war er gezwungen, selbst zu seinem Lebensunterhalt beizutragen. Also begann er, in einem Fischladen zu arbeiten, der zu einem Fine-Dining-Restaurant im Hafen von Tel Aviv gehörte. An