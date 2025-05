Welcher Kajal ist der beste?

Der Kajal auf der unteren Wasserlinie ist zurück – also der schwarze Strich am unteren Wimpernkranz. Wie so vieles aus den 2000ern. Allerdings schminken Profis den Look heute cooler als früher. Der Kajalstrich wird eher zu dichten Augenbrauen und wenig Mascara getragen als zu dünn gezupften Brauen und schimmerndem Lidschatten. Kajal ist aber nicht nur ein Trend-Produkt: Für einen klassischen Abendlook wie das Smokey Eye sei er unabdingbar, sagt Laura Hingst, Maskenbildnerin an der Bayerischen Staatsoper: »Für mich ist schwarzer Kajal Drama.«