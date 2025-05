Mit welchem Reiskocher gelingt Reis einfach und schnell?

Viele Küchengeräte lässt man lieber nicht ohne Aufsicht vor sich hindampfen, beim Reiskocher ist das kein Problem. Der erste Prototyp der heutigen Geräte soll in den Dreißigerjahren von der japanischen Armee genutzt worden sein. In den Fünfzigerjahren entwickelte sich der Reiskocher dank japanischer Tech-Firmen – erst Sony, dann Mitsubishi und schließlich Toshiba – zum verbreiteten Küchenhelfer. Zunächst hat er damit Landesküchen umgekrempelt, aus denen Reis nicht wegzudenken ist, heute steht er in Küchen auf der ganzen Welt. Denn er kocht auf Knopfdruck, sprudelt nicht über, lässt den Reis nicht anbrennen, hält ihn warm – und ist leichter zu reinigen als ein normaler Topf. Jedenfalls in der Theorie.