Dienstag, 11:30 Uhr im Restaurant »JAN« in München. Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig ist gut gelaunt: »Endlich gibt es hier mal was Gutes zu essen,« scherzt er. Statt Kaluga Kaviar und Atlantik Scholle mit Pfifferlingen steht heute Mittag Pizza auf dem Speiseplan. Während sein dreizehnköpfiges Küchen-Team das Menü für den Abend vorbereitet, testet Hartwig zehn Tiefkühlpizzen. Der 40-Jährige weiß weder, um welche Marke es sich handelt, noch wie teuer die Produkte sind. Das erfährt Hartwig erst, nachdem er verkostet und bewertet hat. Am Ende konnte ihn eine Pizza begeistern, einige Produkte überzeugten den Sternekoch jedoch nicht.