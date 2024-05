Dieses weiße T-Shirt sollte man im Schrank haben

Zu einem coolen Kleidungsstück wurde das weiße T-Shirt durch die Ikonen der Halbstarken in den USA. Marlon Brando trug es 1953 in »Der Wilde«, James Dean 1955 in »… denn sie wissen nicht, was sie tun«. Heute ist das weiße Shirt ein Unisex-Kleidungsstück, das zu jeder Garderobe gehört. Aber worauf kommt es bei dem Kauf eines weißen T-Shirts an? Der Modedesigner Michael Wagner hat für das SZ-Magazin zunächst blind zehn Männer- und ein als unisex gelabeltes T-Shirt getestet. Danach erfuhr