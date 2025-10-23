Das Abenteuer begann so: Meine Frau schlug vor, mit unserem drei Monate alten Sohn in die Schweiz zu fahren. Wir suchten ein Wochenende heraus, planten – bis uns auffiel, dass wir etwas fast vergessen hätten: Für den ersten Grenzübertritt seines Lebens würde das Baby einen Ausweis brauchen. Easy, dachte ich, brauchen wir nur ein Foto.

Bevor ich erzähle, wie man heute ein Passfoto für ein Baby macht, ein kurzer Blick zurück. Als ich geboren wurde, 1992, ließen meine Eltern nicht mal einen Ausweis für mich erstellen. Meine erste Reise in die Schweiz – nach Gruyères, Käseland – machte ich mit der Geburtsurkunde. Als meine Eltern 1995 doch einen Kinderausweis beantragten, war kein Foto nötig, der grüne Papierfetzen mit Namen und Geburtsdatum genügte. Meine Familie besitzt ihn heute noch: Das dünne Papier ist Zeuge vieler Grenzerhände, durch die er gewandert ist, jeder mit Tesafilm geklebte Riss der Beweis eines aufregenden Kinder­lebens.

Erst als ich zehn Jahre alt war, wurde er mit einem Foto nachgerüstet. Wir ließen es bei »Foto Iwan« machen, in der nächst­größeren Stadt. Iwan trug Schnauzbart und wild abstehende Haare und war das, was man in unserem Dorf mit skeptischem Unterton einen Künstler nannte. Ich grinste in Iwans Kamera, um den Hals trug ich eine Goldkette. Mit dem Wort Biometrie konnten weder meine Eltern noch Iwan etwas anfangen.

Noch lustiger muss es dreißig Jahre früher zugegangen sein, wie das Foto beweist, das mein Kollege Max mir von seinem ersten Ausweis zugeschickt hat. Als seine Mutter ihn in eine Fotobox setzte, reichte die Stuhlhöhe nicht, um den ganzen Kopf von Max ins Bild zu setzen, weshalb der Automat ihn nur zur Hälfte ablichtete. Das schien damals aber niemanden zu stören, Max reiste mit seinem halben Kopf hierhin und dorthin. Man kann zusammenfassend sagen: Kinderausweisfotos waren früher eine sorglosere Sache. Und damit zurück in die Gegenwart.

Seit über zehn Jahren sammelt die Autorin Sabine Magnet biometrische Passbilder von bis zu zwölf Monate alten Babys. Daher stammen die Fotos auf dieser Seite.





Vorheriges Bild Nächstes Bild

Um alle Änderungen des Ausweisge­setzes aufzuzählen, müsste dieser Text doppelt so lang sein, darum hier nur die wichtigsten: Ab 2005 wurde der papierne Kinderausweis nicht mehr ausgestellt, stattdessen kam der laminierte Kinderreisepass, damit wurde auch das biometrische Passfoto für Kinder ab sechs Jahre Pflicht. 2010 wurde der neue Personalausweis im Scheckkartenformat mit integriertem Chip und elektronischer Identitätsfunktion vorgestellt, seit 2021 sind auf dem Chip zusätzlich verpflichtend zwei Fingerabdrücke gespeichert. 2024 wurde der Kinder­reisepass wieder abgeschafft, seitdem haben Kinder wie Erwachsene den gleichen Ausweis oder Reisepass – nur echt natürlich mit maschinenlesbarem, biometrischem Foto. Was jedoch bis in dieses Frühjahr hinein noch erlaubt war, waren beim Fotografen oder in Fotoboxen erstellte Porträts auf Papier, mit denen man aufs Amt ging. Erfüllten sie die strengen Anforderungen (oder drückte auf dem Amt jemand ein Auge zu), wurden sie eingescannt und auf die Plastikausweise gedruckt. Aber auch damit ist seit dem 1. Mai 2025 Schluss.

Nun gilt die Neuregelung des Passausweisgesetzes, Abschnitt 2, Paragraf 9: »Das Lichtbild ist nach Wahl der antragstellenden Person durch einen Dienstleister elektronisch zu fertigen und im Anschluss von diesem durch ein sicheres Verfahren an die Personalausweisbehörde zu übermitteln.« Die Bilder dürfen nur noch von Fotografen oder in direkt auf dem Amt installierten Fotoboxen erstellt werden, die über die nötige Verschlüsselungstechnik verfügen. Statt Fotos bekommt man im Fotoladen einen QR-Code ausgehändigt, der nur auf dem Amt entschlüsselt werden kann. Auch im Drogeriemarkt bieten sie das Verfahren an, ich war optimistisch.

Weil Sie die Szene, die sich nun zutrug, nicht filmisch sehen können, schildere ich sie Ihnen möglichst präzise: Ein Mann (ich) steht inmitten des Drogeriemarktes und hält sein Baby seitlich von sich weggestreckt vor eine Kamera, hinter der ein eifrig schnipsender Mitarbeiter steht. Die Kamera, sagt der Mitarbeiter, löse automatisch aus, wenn das Baby lange genug mit offenen Augen und geradem Blick in die Linse schaue. Nein, sagt der Mitarbeiter, im Kinderwagen dürfe man das Bild nicht machen, der Hintergrund müsse neutral sein. Nein, sagt der Mitarbeiter, vor dem eigenen Körper dürfe der Vater das Kind nicht halten, weil er dann selbst auf dem Bild zu sehen sei. Als der Vater versucht, den Kopf des Kindes mit einer Hand gerade zu halten, sagt der Mitarbeiter, das sei nicht erlaubt, weil dann die Hand des Vaters auf dem Bild zu sehen wäre. Also zieht der Vater seine Hand weg, was dazu führt, dass der Kopf des Babys zur Seite kippt. Das Baby hält zudem ein Auge geschlossen und streckt die Zunge heraus. Die Kamera löst nicht aus.

Der Mann entwickelt nun eine Technik, er hält den Kopf des Kindes mit einem einzelnen, hinter dem Hals des Kindes ausgestreckten Finger so, dass seine Hand nicht zu sehen ist. Sein Kind beginnt zu schreien. Langsam bildet sich eine Gruppe Schaulustiger um die Szene herum, der Vater läuft rot an. Eine Passantin zeigt sich empört darüber, was der Mann dem Baby antut. Als der Mann erklärt, dass nicht er das Problem sei, sondern der Staat und seine unpraktische Vorschrift, herrscht allgemeine Übereinstimmung, dass die Welt früher eine bessere war.

»Warum muss mein Sohn in einer so viel komplizierteren Welt aufwachsen«?

Wir waren zweimal in der Drogerie, es hat nicht funktioniert. Als wir mit einem Papierfoto und auf Kulanz schielend schließlich so auf dem Amt standen, schickte uns die Beamtin weg. Sie dürfe das wirklich nicht mehr akzeptieren. Immerhin: Sie nannte uns die Adresse eines professionellen Fotografen.

Der Fotograf lachte, als wir von unserer Odyssee erzählten, er kannte das Problem. Er forderte mich zwar zu den gleichen Verrenkungen wie in der Drogerie auf, hier aber klappte es irgendwann tatsächlich. Erst als ich die fälligen 19,90 Euro fürs Passbild bezahlen wollte, folgte das Unvermeidliche: »So wie es aussieht, wird das Verschlüsselungsprogramm gerade von Hackern angegriffen«, sagte der Fotograf. »Ich kann Ihnen gerade keinen QR-Code erstellen.«

Ich hatte das Gefühl, in einem Staat zu leben, der seine Bürger nicht ernst nimmt. Ich hatte das Gefühl, dass Deutschland die wichtigen Aspekte der Digitalisierung verschlafen hat (warum muss ich noch aufs Amt gehen, um den Pass zu erstellen?), nun aber an anderer Stelle eine Pseudo-Digitalisierung eingeführt hat. Was noch mal war an den Papierfotos so schlecht gewesen? Für wen genau war mein Sohn ohne digitales, biometrisches Ausweisfoto eine Gefahr? Ich bin gewiss kein libertärer Staatsverächter, aber in diesem Moment wünschte ich mir eine Ketten­säge. Dann begann ich zu recherchieren.

Die Sache mit den verschlüsselten Fotos beginnt wohl im Jahr 2018 auf einem Bürgeramt. Dort sitzt damals eine junge Frau, die sich Billie Hoffmann nennt und Teil des Künstlerkollektivs Peng! ist. Sie beantragt einen Express-Reisepass – und legt dafür ein Foto auf den Tisch, das den Beamten merkwürdig vorkommt. Sie beugen sich darüber, mustern Hoffmann, schließlich akzeptieren sie es doch. Und merken nicht, dass sie gerade einen gefälschten Pass ausgestellt haben.

Hoffmann will damals auf die Daten­sammelwut des Staats aufmerksam machen, speziell auf die digitale Bilderkennung. Seit 2017 dürfen neben den Straf­verfolgungs-behörden nämlich auch Zoll und Geheimdienst direkt und automatisiert auf die Bilddatenbanken zugreifen. Weil das Peng!-Kollektiv dies (wie viele andere) für falsch hält, will es dem Staat beweisen, wie fehler­anfällig das Speichern der Bilder ist – und findet ein Schlupfloch: Morphing. Mit einer einfachen Bildbearbeitungssoftware hatte Hoffmann ihr Passfoto mit dem der damaligen EU-Außenbeauf­tragten Federica Mogherini verschmolzen. Mit dem Pass hätte neben ihr nun auch Mogherini problemlos reisen können, die digitale Bilderkennungssoftware der Grenzbeamten hätte das Foto beiden zugewiesen und den Fehler nicht bemerkt.

Weil der Verdacht naheliegt, dass die Lücke, auf die Hoffmann aufmerksam machte, noch weiteren Menschen mit weniger edlen Absichten aufgefallen war, sah der Staat »die Funktion des Ausweises als Dokument zur Identitätskontrolle im Kern bedroht«, wie es in der Gesetzesbegründung schlüssig heißt. Und deshalb macht man sein Foto heute verschlüsselt, sodass niemand es mehr eigenhändig bearbeiten kann. Die Komplexität des Vorgangs, denke ich, spiegelt die Komplexität der Welt. Und die Kettensäge würde das Problem kaum lösen.

Als die Hacker vom System ablassen, bekommen wir doch noch den QR-Code ausgehändigt – und wenig später auch den Ausweis. Ehrlich gesagt schaut mein Sohn auf dem Foto etwas schräg in die Kamera, die Zungenspitze hat er keck zwischen die Lippen geschoben, die Beamtin muss milde gewesen sein. Wobei sie weiß, dass sie uns schon recht bald wiedersehen wird. Der Ausweis ist nämlich theoretisch bis zum sechsten Lebensjahr gültig, praktisch aber nur so lange, wie mein Sohn auf dem Foto auch erkennbar ist. Nächstes Jahr kann er dann immerhin seinen Kopf selbst halten.