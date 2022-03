Nein, sagte eine alte Freundin neulich am Telefon, wir wollten uns verabreden, Mittwoch schaffe ich nicht, Donnerstag auch nicht, ist mir zu viel in einer Woche, »ich bin einfach nicht so belastbar wie du«. Sie sagte den Satz nicht als Vorwurf an mich, aber sie sagte ihn auch nicht als Entschuldigung für sich. Sie sagte ihn, wie man den Satz »Du hast eben braune Augen, ich nicht« sagen würde.

Ich hatte mir auf meine Belastbarkeit immer etwas eingebildet. Aber