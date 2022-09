Die besten Haushaltshelfer

Soda-Reiniger von Frosch

Ich hätte mir nicht träumen lassen, mal einen Text über ein Putzmittel zu schreiben. Aber mir geht, das kann ich fast ohne Übertreibung sagen, das Herz auf, wenn ich die Flasche mit dem türkisfarbenen Inhalt in einem Drogeriemarkt-Regal stehen sehe, was leider gar nicht häufig vorkommt, meistens gibt es alles von Frosch, nur Soda nicht. Dass ich so ein Fan bin, liegt natürlich auch an der herrlichen Farbe. Vor allem aber mag ich das Prinzip Allzweckreiniger, zweitens ist Soda ein Naturprodukt, drittens riecht es nicht scharf, ist also freundlich zur Nase, viertens ist es auch nicht scharf, also freundlich zu den Händen, und fünftens hilft es wirklich. Ich habe den Begriff Allzweckreiniger auch mal richtig ernst genommen und Flecken aus Kleidung damit entfernt, mit Erfolg. (Gabriela Herpell)