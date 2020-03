Zwischen den Sprachen

Da saß ich also und hörte mir an, wie toll das sei. Eine Vertreterin der Bundesagentur für Arbeit war in meine Schule gekommen, um über das zu sprechen, was danach kommen würde. Ein Romanistik­studium auf Lehramt, schlug sie vor. Oder Dolmetschen, das gehe ja immer. »Großartig«, sagte sie und meinte damit, dass ich mehrsprachig aufgewachsen war.

Mehrsprachigkeit gilt in Deutschland als Privileg. Klar: Mehrsprachig aufwachsende Kinder können mit mehr Menschen interagieren, sie haben ein besseres interkulturelles Verständnis, können leichter