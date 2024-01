»Wie soll ich in Berlin überleben, Mutter?«

Die Autorin Wu Qin floh als politisch Verfolgte aus ihrer Heimat Peking nach Berlin. Hier schreibt sie einen Brief an ihre Mutter und erzählt darin von ihren Erfahrungen in China, ihrer Festnahme, der Odyssee ihrer Flucht – und von der Verzweiflung über das Leben im Exil.