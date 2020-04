»Multitasking bringt gar nichts«

SZ-Magazin: Frau Nussbaum, die Ausgangsbeschränkungen zwingen die meisten Menschen, sehr viel zu Hause zu bleiben. Gerade Familien mit Kindern müssen nun Homeoffice, Haushalt, Heimschule und Kleinkindbetreuung zeitlich unter einen Hut bringen. Wie bringt man Effektivität in das zwangsläufige Chaos?

Cordula Nussbaum: Wir können Strategien aus dem Job gut auf den Familienalltag übertragen, müssen uns aber bewusst sein: Wir haben es mit Kindern zu tun, nicht mit einsichtigen Kollegen. Der private Alltag ist immer ein Stück weit Chaos, da darf man sich nichts vormachen. In so einem volatilen Gebilde kommen wir nur mit Flexibilität und Gelassenheit weiter.