»Alt zu sein macht mich nicht unglücklich. Es macht mich froh«

SZ-Magazin: Frau Heidenreich, Sie sind 81 und haben sich vor Kurzem einen jungen Hund angeschafft. Haben Sie darüber nachgedacht, dass das Tier Sie vielleicht überleben wird?

Elke Heidenreich: Ja, klar. Mein letzter Hund ist leider 2022 gestorben. Eigentlich hatte ich gedacht, ich nehme in diesem Alter lieber keinen mehr zu mir. Aber dann habe ich gemerkt, wie sehr mir das fehlt, das Tier in der Wohnung, die Spaziergänge … Also habe ich geklärt, was einmal aus ihm wird. Meine beste Freundin ist 23 Jahre jünger als ich. Die wird ihn eines Tages aufnehmen.