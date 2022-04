Unser Leben nach dem Tod

Am 26. April 2002 sitze ich in Klassenzimmer 308. Wir, die 6b, haben Mathe. Bruchrechnen. Aber mein Kopf ist woanders. Ich denke daran, was ich am Wochenende mache. Freunde treffen, Computer spielen. Und dass ich auf meinen zwei Jahre alten Bruder aufpassen werde.

Es knallt dreimal. Dumpf und hart. Meine Tagträume sind vorbei. Ich drehe mich zu meinen Freunden um. Wir sagen, dass das bestimmt der dicke Vater eines Mitschülers war. Dass der zu Hause umgefallen ist. Wir lachen.