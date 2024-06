Was vom Aussteigertraum übrig blieb

Das Steinhaus lag in mittlerer Höhe über dem weiten, von anmutigen Hügeln durchzogenen Sieve-Tal. An klaren Tagen sah man bis zu den Bergen hinter Pistoia über eine von Pappelreihen, Weinstöcken und Gehöften gesprenkelte Landschaft des Mugello, durch die sich der Fluss schlängelte. Am Abend tastete das schräge Sonnenlicht nach den Konturen der Hügel, die sich aus dem aufsteigenden Dunst erhoben.

Das Haus stand damals, im Sommer 1965, seit fünf Jahren leer, war nur auf einem Karrenweg erreichbar und weder mit