Was ist mir im Leben wirklich wichtig?

Es gibt diesen wunderbaren Cartoon von @jakelikesonions. Man sieht den bekannten Zeichentrick-Hund Scooby-Doo, freundlich lächelnd und hechelnd, während aus dem Off eine Stimme mit dem Slogan der Serie ertönt: »Scoob-Doo, wo bist du?« Im nächsten Panel fragt die Stimme aus dem Off: »Scoob-Doo, warum bist du?«, und dem Hund entgleisen die Gesichtszüge. Ja, warum eigentlich? Im letzten Panel sitzt Scooby Doo rauchend und trinkend und grübelnd an einer Theke, sichtlich mitgenommen von einer Frage, die er sich anscheinend noch nie gestellt hat: Was ist eigentlich der Sinn seines Lebens?