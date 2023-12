»Manche Menschen haben große Angst, negative Gefühle hochzuholen«

SZ-Magazin: Wie kommt es, dass manche Menschen sehr emotional und andere total rational sind?

Carlotta Welding: Unser emotionales Erleben ist schon ab der Geburt von Mensch zu Mensch unterschiedlich intensiv. Wenn jemand rational veranlagt ist, bedeutet das aber keinen Mangel an Gefühlen. Vielmehr orientieren sich diese Personen stark an Fakten und externen Faktoren und beschäftigen sich nicht so sehr damit, was in ihnen vorgeht. Sie stehen beispielsweise unter der Dusche und denken: Ah, da ist Schimmel, ich muss den Handwerker beauftragen. Jemand, der stärker emotional veranlagt ist, denkt in der Dusche am Morgen vielleicht: »Puhh, warum fühl’ ich mich heute so lustlos und schwerfällig?«