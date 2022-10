24. Oktober 2022

Leben und Gesellschaft

Kleine Gesten, die das Leben besser machen

Gerade in schwierigen Zeiten sollte man Rücksicht aufeinander nehmen und einander helfen. Das sagt sich leicht, aber was bedeutet es eigentlich? Auf der Suche nach Antworten haben wir Mitarbeitende in Supermärkten, Pflegeeinrichtungen oder Friseursalons gefragt: Welche kleinen Gesten würden Ihren Alltag schöner machen?