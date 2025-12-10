Ein Hundeleben

Turcos Zuhause misst etwa acht Quadratmeter. Die Wände sind aus Beton, der Boden aus Gummi. An einem Tag im Sommer, als Claudia Fauner den Mischlingsrüden für einen Ausflug an die Isar abholt, ruht er in seinem Zwinger auf einem rosafarbenen Duschvorleger. Neben ihm liegen ein sabbernasses Stück Plüschtorte und ein Spielzeughund, dem er ein Ohr abgekaut hat. Hinter ihm führt eine Klappe in einen Auslauf, in dem Disteln und Löwenzahn aus dem mit Holzspänen bedeckten Boden sprießen.

Fauner tritt mit