Ein Hundeleben

Turco wurde von einer Müllkippe in der Türkei nach Deutschland gebracht, um hier als Haustier zu leben. Doch stattdessen wurde der Rüde »Deutschlands längster Tierheimbewohner«. Wie konnte das passieren?

Turco wurde 2015 im Tierheim abgegeben, weil er als aggressiv aufgefallen war.

Turcos Zuhause misst etwa acht Quadratmeter. Die Wände sind aus Beton, der Boden aus Gummi. An einem Tag im Sommer, als Claudia Fauner den Mischlingsrüden für einen Ausflug an die Isar abholt, ruht er in seinem Zwinger auf einem rosafarbenen Duschvorleger. Neben ihm liegen ein sabbernasses Stück Plüschtorte und ein Spielzeughund, dem er ein Ohr abgekaut hat. Hinter ihm führt eine Klappe in einen Auslauf, in dem Disteln und Löwenzahn aus dem mit Holzspänen bedeckten Boden sprießen.

Fauner tritt mit