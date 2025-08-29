Wie interkulturelle Beziehungen gelingen

Gebt nur an die Kinder weiter, was euch wirklich wichtig ist

»Meine Frau ist Halbschwedin, ein großer Teil unserer Familie lebt auch in Schweden. Ich bin allerdings Italiener. Und wir wohnen in Deutschland. Unsere Kinder wachsen also mit drei Kulturen auf. Wenn Paare, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, Kinder bekommen, versuchen oft beide, so viel wie möglich von ihrer Sprache und Kultur an die nächste Generation weiterzugeben. Daraus kann eine Konkurrenz zwischen den Elternteilen entstehen – und Druck