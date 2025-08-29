Zum Hauptinhalt springen

Wie interkulturelle Beziehungen gelingen

Wenn sich Menschen aus verschiedenen Ländern oder Kulturkreisen verlieben, kann es kompliziert werden: Was wird der gemeinsame Wohnort? Wie kommt man gut in der neuen Kultur an? Wie geht man mit Diskriminierung um? Zehn Paare geben Tipps.

Lisa Mauritz mit ihrem Partner. Als er von Diskriminierung bei einer S-Bahn-Fahrt berichtete, wusste sie erst nicht, wie sie richtig reagieren sollte.

Gebt nur an die Kinder weiter, was euch wirklich wichtig ist

»Meine Frau ist Halbschwedin, ein großer Teil unserer Familie lebt auch in Schweden. Ich bin allerdings Italiener. Und wir wohnen in Deutschland. Unsere Kinder wachsen also mit drei Kulturen auf. Wenn Paare, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, Kinder bekommen, versuchen oft beide, so viel wie möglich von ihrer Sprache und Kultur an die nächste Generation weiterzugeben. Daraus kann eine Konkurrenz zwischen den Elternteilen entstehen – und Druck