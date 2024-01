»Warum haben Sie nicht geholfen?«

»Ehrliche Antworten auf unsere Fragen«, sagt die Mutter am letzten Tag des Prozesses: »Das wäre das Letzte, was all diese Menschen noch für uns hätten tun können.« Es sind viele Fragen, die Martje Ratzow und ihr Mann seit drei Jahren haben. Seit einer Nacht im Januar 2021, als ein Notarzteinsatz mit dem Tod ihres damals knapp sieben Monate alten Sohnes Lönne endete. Der Notarzt soll erst die Medikamente viel zu hoch dosiert haben, so dass das Baby einen Herz-Kreislaufstillstand erlitt. Dann misslang die Wiederbelebung. Das Süddeutsche Zeitung Magazin hat vor einem Jahr über den Fall berichtet.