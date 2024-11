Wie ein krankes System Ärzte verschleißt

Ganz am Ende sagt Henry: »Vielleicht bin ich selbst schuld. Ich bin zu schwach gewesen.« Bis eben hat mir Henry seinen Arbeitsplatz gezeigt, per Videotelefonat. Hat mich durch die Werkräume einer großen Schule geführt, wo er naturwissenschaftliche Experimente vorbereitet. Als eine Art Techniker und Hausmeister baut er die Versuchsanordnungen auf, die Lehrerinnen und Lehrer führen sie ihren Klassen vor. Am Ende unseres Telefonats schwenkt er seine Kamera zu ­einem Erste-Hilfe-Kasten an der Wand. »Den und hundert andere im Gebäude fülle ich ­regelmäßig auf«, sagt er.