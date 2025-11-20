»Sollen wir dazu kurz teamsen? Bitte nicht!«

Schön klingt der neue Sound der Arbeitswelt: freundlich, wertschätzend und so verführerisch verantwortungsbewusst.

»Toll, dass du mit dabei bist, freue mich auf den Austausch!!! – Lasst uns das Projekt dieses Mal wirklich breit aufsetzen – von Anfang an alle Stakeholder mit an Bord nehmen. Das wird gut!!!!«

Und wer könnte etwas dagegen haben, ein Problem aus allen Perspektiven zu betrachten? Es ist gut, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, miteinander zu sprechen und einander zu unterstützen. Oder?