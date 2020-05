Einen Moment, bitte!

Ja, was weiß denn ich? Kann sein. Kann auch nicht sein. Vielleicht werden wir die Folgen der Corona-Krise eine ganze Generation lang spüren. Vielleicht nicht. Vielleicht hätte man das alles anders angehen sollen. Vielleicht wäre ein Grundeinkommen genial. Vielleicht war der Nobelpreis für Peter Handke keine gute Idee. Vielleicht hätte Elvis sich den weißen Anzug sparen sollen. Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nicht sofort was sagen. Ständig vertreten Menschen lautstark ihre Meinungen, ständig kommt dann der Punkt, an