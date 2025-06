Schwarzsehen ist auch keine Lösung

Und wenn es doch ganz okay wäre, im Jahr 2025 zu leben? Dieser Gedanke kam mir an einem Februarabend in einem Krankenhausbett im Münchner Süden. Die zweite und letzte Knieoperation lag hinter mir. Alles war gut gelaufen. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte ich infolge meiner Verletzung wohl lebenslang humpeln müssen. Nun aber waren Meniskus und Innenband genäht, eine Kreuzband­plastik eingesetzt. Schon am nächsten Tag würde ich mit Krücken gehen, mich Schritt für Schritt steigern und nach spätestens zwei Monaten wieder