Zum Hauptinhalt springen

Wer ist die Frau, die nach einer Nuss benannt wurde?

Hazel Brugger ist eine der erfolgreichsten Komikerinnen im deutschsprachigen Raum. Doch in ihrer Jugend und nach der Geburt ihres ersten Kindes hatte sie wenig Grund zu lachen. Eine Nahaufnahme.

Jacke wie Hose: Hazel Brugger in den Räumen ihrer »Viel Spaß GmbH« in Groß-Umstadt.

An einem Donnerstag im November 2025 schnitt Hazel Brugger mit Cate Blanchett Grimassen und nahm den Bambi entgegen, einen der wichtigsten Entertainmentpreise Deutschlands. Am Tag danach sprach sie an der Universität Harvard über Humor in Krisenzeiten. Und am folgenden Tag, einem Samstag, landete sie in der Gosse.

»The Gutter«, oder eben »die Gosse«, ist eine laute Bar in Brooklyn, New York, mit einer Bowlingbahn und einer kleinen Bühne. Hier tritt Hazel Brugger auf, nicht zur besten Zeit, sondern um