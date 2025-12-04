»Es ist ratsam, sich nicht so auf Männer zu verlassen«

Punkig« – so beschreiben Christiane Rösinger, 64, und Stefanie Sargnagel, 39, sich selbst. Rösinger gründete kurz vor der Deutschen Wiedervereinigung die Indieband Lassie Singers, Sargnagel wurde durch Cartoons bekannt. Beide eint ihr humor­voller, feministischer Stil. 2019 gingen sie zum ersten Mal zusammen auf Tour, seitdem sind sie Freundinnen. Über ihre gemeinsame Reise nach Iowa schrieb Sargnagel einen Roman, Rösinger ergänzte ihn mit Kommentaren in den Fußnoten. Nun ist Sargnagel schwanger, und Rösinger hat gerade ein Buch über die Freuden des