Der Raum ist abgedunkelt, es riecht nach Lavendel und Schweiß. Etwa 20 Menschen liegen rücklings auf schwarzen Matten, die Yogalehrerin bereitet sie vor auf Shavasana, die Endentspannung. Sie leitet die Atmung an: Neue Energie rein, alte Energie raus. Und gern kräftig seufzen. Ahhhhhh. Sie macht es vor, nach wenigen Atemzügen wabert ein akustisches Konglomerat an Ahhhs und Uffffffs durch den Raum. Manche japsen, einige stöhnen. Ungewöhnliche Geräusche. Intim. Nach wenigen Minuten ist der Moment vorbei, das Licht geht an, und