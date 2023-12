Wie man als Single schöne Weihnachten feiern kann

Landflucht

»An Weihnachten bin ich eigentlich immer weg. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich immer alle Tage genutzt, die ich freimachen konnte, um zu verreisen, und meinen Urlaub so abgepasst, dass ich am 23. Dezember sofort nach der Arbeit den Stift fallenlassen und losfahren konnte. Manchmal saß ich dann auch an Heiligabend im Flieger, damit ich jede Minute Freiheit in der Ferne nutzen konnte. Seit ich nicht mehr fliege und außerdem einen Hund habe, bin ich etwas eingeschränkter,