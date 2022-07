Ein Loblied auf die Spaßbremse

Diesen Text möchte ich der wichtigsten Menschengruppe in mei­nem Leben widmen. Diese Menschen sitzen meistens ein bisschen am Rand und fallen nicht besonders auf. Höchstens dadurch, dass sie nicht so locker und fröhlich sind wie die anderen, auch nicht so laut. Wenn sie sprechen, haben sie Nachfragen, Einwände oder – diese Formu­lierung hat sich dafür eingebürgert – sie melden Bedenken an. Ich meine keine konkrete Person, sondern eine Rolle. Ich meine die Spaßbremse, und ich habe ihr sehr viel zu