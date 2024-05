»Es gibt einfach Dinge, über die man schweigen muss«

Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel, war ich wütend. So wütend, dass ich aus der Haut hätte fahren können. Als die Hamas am 7. Oktober 2023 ein Massaker anrichtete, wurde mir angst und bange. »Das schlimmste Massaker seit dem Holocaust.« Ein Gemeinplatz. Mir ist er bislang nicht über die Lippen gekommen. Warum eigentlich nicht? Ich schreibe ständig über die Ereignisse in der Ukraine. Wahrscheinlich gehört das zu dem Mythos, den ich von mir selbst stricke. Eine politisch