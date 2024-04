19. April 2024

Liebe und Partnerschaft

Ist es Liebe oder Einbildung?

In jemanden verknallt sein, den man kaum kennt: Das ist für viele eine kurze Schwärmerei, doch für manche wird es zu einer »Delusionship«. Warum es so verlockend sein kann, sich in eine Idee zu verlieben – und wie man diese eine Person endlich aus dem Kopf kriegt.