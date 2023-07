30 Ideen, wie die Liebe besser wird

»Nie mit leerem Magen streiten. Wenn meine Freundin und ich etwas gegessen haben, merken wir oft, dass der wahre Grund für den Ärger der Hunger war. Und Konflikte, die sich dann nicht in Luft aufgelöst haben, lassen sich mit vollem Bauch zumindest besser besprechen.«

Quirin Hacker



»Ich kann als Beziehungstipp wirklich das Knutschen empfehlen. Diesen täglichen Sechs- bis Neun-Sekunden-Kuss. Das ist gut investierte Zeit.«

Sara Peschke



»Jedes gemeinsame Lachen, finde ich, wiegt fünf Momente auf, in denen man sich streitet oder nervt. Meine Frau und ich nutzen dazu Zitate aus unseren Lieblingskomödien, die wir in unser Alltagspalaver einstreuen. Stelle ich eine dumme Frage, sagt sie ›I won't dignify this question with an answer‹ (aus dem Film Bridget Jones), strenge ich mich mit irgendwas an, ruft sie ›Näh Oma, näh so schnell du kannst‹ (Die drei Amigos) und in fast jeder Situation macht es gute Laune, einfach nur ›Fran-cis-co‹ zu flüstern, wie Will Ferrell in Buddy, der Weihnachtself. Da lachen inzwischen auch unsere Kinder.«

Johannes Waechter