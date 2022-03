»Grenzen helfen, uns einander näher zu fühlen«

SZ-Magazin: Sie sagen, Grenzen seien mehr, als einfach nur »Nein« zu sagen. Was denn genau?

Nedra Glover Tawwab: Grenzen sind ein Weg, wie wir uns in Beziehungen schützen. Sie sind Aussagen darüber, was wir von anderen akzeptieren und was nicht. Und vor allem sind sie Werte, gelebte Werte.

Warum sind Grenzen in Liebesbeziehungen so wichtig?

In Liebesbeziehungen sind wir am glücklichsten, wenn wir uns sicher, geliebt und umsorgt fühlen. Damit wir so empfinden können, müssen wir in der Lage sein, unsere Bedürfnisse mitzuteilen und dafür zu sorgen, dass unsere Partnerin oder unser Partner unsere Werte kennt. Dazu müssen wir unsere Grenzen mitteilen. Wir müssen sagen können: Diese Situation ist mir unangenehm, ich werde stattdessen etwas anderes tun. Nur indem wir in Beziehungen Grenzen setzen, können wir unser authentisches Selbst sein. Grenzen helfen also, uns einander näher zu fühlen, weil wir wir selbst sind.