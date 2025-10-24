(Anmerkung: Der Protagonist möchte seiner Ex-Partnerin und seinen Kindern zuliebe anonym bleiben, darum wurde der Namen geändert.)



Ich bin schwul, ich war auch schon immer schwul – und musste 46 Jahre alt werden, bis ich diesen Satz aussprechen konnte. 20 Jahre meines Lebens war ich mit einer Frau zusammen, 17 davon verheiratet, wir haben drei Kinder zusammen. Wir haben uns auch geliebt, aber rückblickend war es eine Vernunftehe.

Schon als Jugendlicher merkte ich, dass mich Gespräche mit Freunden über Frauen