»Manchmal ist es besser, seine Zweifel für sich zu behalten«

SZ-Magazin: Herr Derby, welche Zweifel begegnen Ihnen bei Liebespaaren am häufigsten?

Danny Derby: Oft geht es um bestimmte Eigenschaften, physisch oder charakterlich, deretwegen Menschen sich fragen: Ist dieser Partner oder diese Partnerin richtig für mich, bin ich damit zufrieden? Viele machen sich auch Gedanken über die Sexualität in der Beziehung. Kann er oder sie mich zufriedenstellen, fühle ich mich ausreichend hingezogen? Häufig schämen sich die Leute allerdings für diese Gedanken und sprechen gar nicht oder viel zu spät darüber.

Gehören Zweifel in einer gesunden Beziehung dazu?

Auf jeden Fall. Ich glaube, dass in den meisten Paarbeziehungen Zweifel am Partner, der Partnerin oder der Beziehung aufkommen. Oft schon in der Kennenlernphase, in der wir nach und nach Eigenschaften sehen, die wir mögen und nicht mögen. Und viele fangen an zu zweifeln, wenn die erste Verliebtheitsphase vorbei ist. Das kann nach sechs Monaten sein oder erst nach ein bis zwei Jahren. Je komplexer unser Bild von der anderen Person wird, desto eher entwickeln wir auch mal Zweifel daran, ob wir in der richtigen Beziehung sind.