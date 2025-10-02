»Solosex ist etwas Privates, nichts Heimliches«

SZ-Magazin: Frau Fehling, welche Rolle spielt Selbstbefriedigung im Sexleben der Frauen?

Maya Fehling: Solosex ist Teil der weiblichen Sexualität. Ich betrachte ihn nicht anders als partnerschaftlichen Sex, dadurch wächst auch die Akzeptanz. Für Frauen, die keinen Partner oder keine Partnerin haben, kann Selbstbefriedigung ein Ausgleich zum ruhenden Liebesleben sein. Solosex kann Frauen aber auch helfen, beim Sex mit dem Partner einen Orgasmus zu bekommen. Denn wir wissen, dass 95 Prozent der Männer beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr zum Höhepunkt kommen, aber nur 61 Prozent der Frauen.