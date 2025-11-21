»Man muss den Menschen gewinnen und nicht den Streit«

Iris Gavric, 39, und Matthias Renger, 40, waren zehn Jahre lang ein Paar und leiten die Kreativagentur Arouse in Berlin. Seit vier Jahren beleuchten sie in ihrem Podcast »Couple Of« jede Woche ein anderes Thema aus verschiedenen Perspektiven, oft geht es dabei um Kommunikation – aufrichtige und manipulative. Nach »Shitmoves – Vom Manipulieren und Manipuliertwerden« ist gerade ihr zweites Buch »Du bist das Problem, das ich mir wünsche – Konflikte humorvoll lösen« erschienen.

Frau Gavric, Herr Renger, Sie haben kurz vor diesem Interview bekanntgegeben, dass Sie sich nach zehn Jahren Beziehung getrennt haben. Was ist passiert?

Iris Gavric: Die Gründe für unsere Trennung sind komplex, aber letztendlich lag es an den verschiedenen Rollen, die wir hatten. Wir arbeiten zusammen, leiten gemeinsam eine Agentur, hosten einen Podcast, schreiben Bücher. Und irgendwann haben wir festgestellt: Auf der Beziehungsebene geben wir uns gar keine Energie mehr.

Matthias Renger: Naja, nicht gar keine. Aber die Rolle als Partner kam den anderen Rollen immer wieder in die Quere. Wir hatten oft keine Energie für neue Projekte, die wir eigentlich gern gemacht hätten, weil wir das Gefühl hatten, dass wir als Paar ohnehin schon zu wenig Raum haben.

Gavric: Als wir zusammenkamen, war ich Ende 20, du Anfang 30. Innerhalb von zehn Jahren entwickelt man sich natürlich weiter. Wir funktionieren kreativ und freundschaftlich fantastisch zusammen, aber auf der Paarebene eben nicht mehr.