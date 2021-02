Von ganzem Herzen

Als er Luci zum ersten Mal sieht, stutzt Leon. Ist das möglich? Er sucht im Winter 2017 eine Frau per Dating-App. Als Alter hat Luci 17 angegeben, auf ihrem Profilbild trägt sie die langen roten Haare offen – und auf ihrem Arm ein Baby. Hat sie echt schon ein Kind?, fragt er sich. Dann liest er: »Heii. Ich suche was Festes, allerdings ist das nicht leicht, da mein Hobby nicht viele verstehen und akzeptieren … Also, ich habe eine Puppe,

Luci schon. »Hey«, schreibt sie ihm: »Wie geht’s?« Es ist der Anfang einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte. Leon Giesen, 21 Jahre alt, ein Soziologie-Student, der Klassik-Schallplatten sammelt, im Orchester Horn spielt, sich in Büchern verliert und Ordnung liebt. Luci Bieber, vier Jahre jünger, Laborassistentin, gepiercte Lippe, hört mit offenem Autofenster Gangsterrap und fühlt sich im Chaos zu Hause. Er ein Außenseiter, sie eine früh erwachsene Frau, die mit lebensechten Puppen spielt.

Januar 2021 in Zornheim, einem 4000-Einwohner-Ort in Rheinland-Pfalz. Luci und Leon sitzen in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung auf der Couch, zwischen ihnen ein Baby. Zu ihren Füßen liegen Kuscheltiere verstreut. Schallplatten und Harry Potter-Bücher stapeln sich im Fernsehregal, an der Wand hängt ein großer Bilderrahmen: »FAMILY« steht dort in dicken Holzbuchstaben. Um den Schriftzug herum sind Fotos von nackten, faltigen Babyfüßen zu sehen, von Leon und Luci mit Kinderwagen im Urlaub, von einem Baby mit Minnie-Maus-Mütze. Einem Kind, das nie weint, nie wächst. Dieses Baby, das zwischen Luci und Leon auf der Couch sitzt, ist ein Kind aus Plastik. Sie nennen es Hazel Grace.

An einem Dezembertag 2017 haben Luci und Leon ihr erstes Date,

Vor Luci hatte Leon nie eine Beziehung. Zu groß war seine

Luci hingegen hatte, seitdem sie zwölf Jahre alt war, durchgehend Beziehungen.

Mit Luci erlebt Leon alle seine ersten Male: den ersten Kuss,

»Luci ist furchtlos. Sie versteckt sich nicht und schämt sich für

Was ihnen damals beiden Sorgen macht, sind Lucis häufige Bauchschmerzen. Wenn

Wenige Monate nachdem sie sich ineinander verliebt haben, beschließen Luci und

Die Wochen darauf klicken sich Luci und Leon gemeinsam durch Facebook-Gruppen,

Am 2. Juni 2018 steht ein kleiner Karton vor Lucis und

Mittlerweile haben sie vier Reborns: Hazel Grace, Oscar, Yuna und Neo.

Im November 2020 bekommt Luci dann endlich eine Erklärung für ihre

Luci zieht sich daraufhin oft zurück, mag kaum noch etwas unternehmen.

Die Krankheit bestärkt Luci und Leon darin, dass sie etwas ganz

Am Heiligabend 2020 wacht Luci um drei Uhr früh auf. Sie

Zwei Jahre lang haben Luci und Leon mit ihren Puppen Mutter-Vater-Kind

Luci sieht die zwei Linien auf dem Teststreifen. »Vor Freude musste

»Ein eigenes Kind ist das größte Geschenk, die Erfüllung unserer Träume«,