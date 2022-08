Petja hat der Hund gebissen

Papa wird am 7. November 1937 geholt. Ich liege auf dem Rücken – ich bin genau ein Jahr alt. Onkel Petja, der bei uns in der Kommunalka wohnt, klopft an. Er erhebt einen Anspruch auf unser Zimmer und, wie sich später zeigt, auf Mama. Der Nachbar lächelt. Mama sagt sich vom Volksfeind los, und die ersten vier Jahre meines Lebens halte ich Onkel Petja für meinen Vater. Mit achtzehn werde ich erfahren, dass Papa am Leben ist. Eine Woche sitzt