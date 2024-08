Der Tag, als Ali Amca das erste Mal starb

Der Tag, als Ali Amca mit seinen Begleitsoldaten vom Erzengel Azrael mit den Worten »Nicht dieser Ali, Idioten, der andere!« aus dem Reich der Toten zurückgeschickt wurde, war ein heißer Mittwoch. So heiß, dass die Luft Schlieren zog, schaute man zu lange auf den Horizont. Eine Sommerhitze, die die Hirnflüssigkeit hin- und herschwappen ließ. In Varto ist es im Sommer immer heiß. Dieser Sommer aber war so heiß, dass die Leute schlapp heruntersanken wie Ballons, aus denen die Luft entwichen