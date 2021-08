Lisa Freifrau von Plochingen

Tim rollte von mir runter aufs Bett, seufzte und sagte: »Was hat das Arschloch für ein Problem?« Über unseren Köpfen hörten wir schon wieder die vertrauten ersten Takte von Bill Withers’ Ain’t No Sun­shine. Das Lied lief bereits, als wir in die Wohnung gekommen waren. Wir kannten uns nicht sehr gut und waren noch nie miteinander im Bett gewesen, und wir ­hatten schon mehr als eine Stunde dagelegen und vergeblich versucht, Sex zu haben. Er hatte mich zunehmend ver­zweifelt geküsst, nicht imstande, steif zu werden, weil er so wütend war. Ich war guter Dinge, denn wenn man sich im Bett eines Mannes wiederfindet, den man kaum kennt …