Das Parfum 2.0

Vor 40 Jahren erschien Patrick Süskinds Weltbestseller. Wir haben vier Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, den Anfang des berühmten Romans zu neuen Geschichten weiterzuspinnen. Herausgekommen sind vier exklusive Texte von Joachim Meyerhoff, Cemile Sahin, Paul Maar und Anne de Marcken.

    Ein gutes Buch gehört zum Sommer wie die Sonne. Oder besser gesagt: eine gute Kurzgeschichte. Zum neunten Mal bittet das SZ-Magazin spannende Schriftstellerinnen und Schriftsteller, exklusive Kurzgeschichten zu einem gemeinsamen Thema zu schreiben. Dieses Jahr geht es um Patrick Süskinds Das Parfum, das vor 40 Jahren erschien. Wir haben die Autorinnen und Autoren darum gebeten, dem Anfang eine eigene Fortsetzung zu geben. 

    Viel Spaß beim Lesen!

    Schulstoff

    Vor 40 Jahren erschien Patrick Süskinds Das Parfum. Vier Schriftstellerinnen und Schriftsteller spinnen den Romananfang zu neuen Geschichten weiter. Joachim Meyerhoff schrieb diese Geschichte:

    Azad & Kevin

    Mit seiner Mutter flüchtete Azad aus Syrien. Zurücklassen mussten sie den vom IS ermorderten Vater. Die Geschichte von Cemile Sahin erzählt von Azads Freundschaft zu Kevin, der sich radikalisiert.

    Das abenteuerliche Leben und Sterben von »Olli, dem Ohr«

    Es ist Olivers großer Traum, 27 Menschen zu töten – einen mehr, als Grenouille, die Hauptfigur im Roman »Das Parfum« von Patrick Süskind. Paul Maar erzählt von einem ungewöhnlichen Serienmörder.

    Eine gleichförmige Katastrophe der Sinngebung

    In der Geschichte von Anne de Marckens ist Grenouille, Hauptfigur im Roman »Das Parfüm«, vor 300 Jahren nicht gestorben, sondern lebt bis heute weiter, als eine Art Zombie. Sein Hobby: Brustschwimmen.

