Das Parfum 2.0

Ein gutes Buch gehört zum Sommer wie die Sonne. Oder besser gesagt: eine gute Kurzgeschichte. Zum neunten Mal bittet das SZ-Magazin spannende Schriftstellerinnen und Schriftsteller, exklusive Kurzgeschichten zu einem gemeinsamen Thema zu schreiben. Dieses Jahr geht es um Patrick Süskinds Das Parfum, das vor 40 Jahren erschien. Wir haben die Autorinnen und Autoren darum gebeten, dem Anfang eine eigene Fortsetzung zu geben.

Viel Spaß beim Lesen!

