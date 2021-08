Vielleicht war es wirklich nur Zufall«, habe ich zur Richterin gesagt. »Oder Schicksal oder irgendetwas in der Art. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht an diese Dinge. Was soll das sein: Schicksal? Ich habe einmal gehört, dass alles mit allem zusammenhängt. Dass alles irgendwie Sinn ergibt. Aber ich frage mich, was der ganze Sinn nützt, wenn ihn niemand erkennen kann?«

Die Richterin hat ihre Brille abgenommen und mich ­angesehen. Sie war schon älter, grauhaarig und klein wie ein Zwerg hinter