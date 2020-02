Die Zukunft der Mode

Früher war nicht alles besser, aber vieles anders. Früher lag das Central Saint Martins College für Kunst und Design in Soho, mittendrin im Nacht- und Pub- und Clubleben Londons. Früher, also zwischen 1939 und 2011, als die Schultage lang waren, aber die Nächte, die in den umliegenden Clubs wie dem »Mud Club« oder dem »Taboo« darauf folgten, noch länger. Und die manchmal schon am Nachmittag mit einer Fingerspitze Acid in »Dave’s Bar«, der Cafeteria im Keller des Colleges, begannen.