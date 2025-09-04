Der ganze Merch nervt

In Zeiten der digitalen Terminvergabe lässt sich für alles Mögliche »Slots« buchen, jetzt also auch für: Fanartikel kaufen. Zumindest, wenn es um die Pop-up-Stores der Band Oasis geht. Die Gallagher-Brüder touren noch bis November durch ausverkaufte Arenen weltweit und hinterlassen dabei bislang keine Spuren der Verwüstung, sondern Schneisen von babyblauen Shirts und Anglerhüten. Online waren die begehrtesten Artikel aus der Kooperation mit Adidas schnell vergriffen. Also standen die noch nicht versorgten Fans an temporären Shops wie in Manchester an –