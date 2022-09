»Leichtigkeit kann man nicht nachholen«

Ihre Mutter erzog sie mit den Worten: »Du bist schön, du bist klug, du kannst alles.« Und sie meinte auch schweigen. Niemand durfte wissen, was sie denken, sonst kommt die Mutter ins Gefängnis und sie ins Heim, das hat sie früh kapiert. Aufgewachsen in Halle in der Siedlung »Frohe Zukunft«, träumte Grit Seymour vom Westen. Sie studierte Mode an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wurde jedoch bald exmatrikuliert und verhaftet. Ihr Vergehen: Westlektüre, unter anderem ein Buch von Erich Fromm.

Nach